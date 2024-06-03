ФК «Краснодар» 13 июля впервые сыграет в Суперкубке России
Спорт
03.06.2024 07:55
В матче за Суперкубок «быки» сыграют против победителя чемпионата России и обладателя Кубка страны — «Зенита».
Матч за Суперкубок России состоится 13 июля. Стадион, на котором пройдет матч, станет известен позже.
В Суперкубке страны играют победители национального чемпионата и Кубка. В этом сезоне в обоих турнирах победил «Зенит». «Краснодар» вышел в Суперкубок благодаря 2 месту в Российской премьер-лиге.
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