ФК «Краснодар» 13 июля впервые сыграет в Суперкубке России

В матче за Суперкубок «быки» сыграют против победителя чемпионата России и обладателя Кубка страны — «Зенита».

Матч за Суперкубок России состоится 13 июля. Стадион, на котором пройдет матч, станет известен позже.

В Суперкубке страны играют победители национального чемпионата и Кубка. В этом сезоне в обоих турнирах победил «Зенит». «Краснодар» вышел в Суперкубок благодаря 2 месту в Российской премьер-лиге.

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