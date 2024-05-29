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Мурад Мусаев продолжит работу в качестве главного тренера ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/murad-musaev-prodolzhit-rabotu-v-kachestve-glavnogo-trenera-fk-krasnodar
Мурад Мусаев продолжит работу в качестве главного тренера ФК «Краснодар»
Фото t.me/fckrasnodar

Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Срок предыдущего контракта с главным тренером «Краснодара» Мусаевым истекает в конце сезона 2023/24. Клуб заключил с Мусаевым новое соглашение, по которому он останется на посту главного тренера до 31 мая 2026 года.

«Мурад Мусаев — рекордсмен по количеству матчей у руля «Краснодара» (136 игр и 62 победы). Под руководством Мурада Олеговича черно-зеленые выходили в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне 2023/24 завоевали серебряные медали Мир РПЛ», — сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

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