Оппозиция Абхазии протестует из-за передачи в собственность РФ госдачи в Пицунде

Местные оппозиционные организации 26 декабря собрались у стен парламента и потребовали убрать из повестки заседания передачу госдачи в Пицунде в государственную собственность России.

Из-за этого вопроса оппозиция Абхазии объявила бессрочную акцию протеста. Они уверены, что ратификация межправительственного соглашения о госдаче в Пицунде противоречит конституции Абхазии.

При этом лидеры абхазской оппозиции отметили, что он не выступают против передачи в собственность РФ дачи в Пицунде, а не согласны лишь с некоторыми пунктами договора, согласно которым эту недвижимость могут использовать не по профилю и передавать в пользование третьим лицам.

Официальные власти Абхазии ситуацию с протестами пока не комментируют. Соглашение о передаче госдачи «Пицунда» в российскую собственность стороны подписали в январе 2022 года. После этого оно поступило в парламент Абхазии для ратификации, сообщает ТАСС.

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