Число «Ласточек» между Сочи и Абхазией увеличат со следующего лета

«Ласточки» из Сочи в Гагру впервые запустили в начале июня. На этом направлении каждый день ходят комфортабельные пятивагонные поезда.

Из-за повышенного спроса с лета 2024 года между Сочи и Абхазией начнет курсировать еще одна «Ласточка». Новый состав уже ввели в график движения поездов.

С момента запуска «Ласточка» Сочи — Гагра перевезла почти 50 тыс. пассажиров. В июне на поезде проехали почти 3,5 тыс. человек, в июле более 10 тыс., в августе 15,8 тыс., в сентябре 11,6 тыс., в октябре 4,1 тыс., а в ноябре — 2,5 тыс., сообщает пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Читайте также: с 1 сентября изменилось расписание движения «Ласточки» между Сочи и Абхазией. Скоростной электропоезд выполняет два рейса из Сочи в Абхазию с заходом в аэропорт: в 8:50 (прибытие в 13:06) и в 17:42 (прибытие в 21:30).