Хуснуллин: опоры железнодорожной части Крымского моста при теракте не пострадали

Теракт на Крымском мосту совершили 17 июля в 3:05 украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. В результате происшествия оказалось повреждено дорожное полотно на автомобильном мосту.

«Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали. Автомобильные опоры еще изучают», — рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, приехавший в Темрюкский район.

Он отметил, что специалисты сейчас отрабатывают технологические схемы ремонта автомобильной части Крымского моста. Водолазы завершают обследование его опор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту. Около 19:00 17 июля глава государства проведет совещание по ситуации с Крымским мостом.