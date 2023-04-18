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Опора ЛЭП рухнула на автомобиль в Сочи, движение на трассе заблокировано

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opora-lep-ruhnula-na-avtomobil-v-sochi-dvizhenie-na-trasse-zablokirovano
Опора ЛЭП рухнула на автомобиль в Сочи, движение на трассе заблокировано
Фото t.me/sochitypical

Инцидент произошел утром 18 апреля на улице Краснофлотской.

По словам очевидцев в соцсетях, на легковой автомобиль во время движения упал столб электропередачи. На фотографиях с места происшествия видно, что легковушка получила сильные механические повреждения.

Движение на трассе перекрыто из-за упавших на дорогу высоковольтных проводов и обломков бетонной опоры. Автомобили едут в объезд.

В ОГИБДД УВД по Сочи интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что в результате падения опоры ЛЭП на автомобиль никто из людей не пострадал.

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