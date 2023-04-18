Опора ЛЭП рухнула на автомобиль в Сочи, движение на трассе заблокировано
Происшествия
18.04.2023 10:22
Инцидент произошел утром 18 апреля на улице Краснофлотской.
По словам очевидцев в соцсетях, на легковой автомобиль во время движения упал столб электропередачи. На фотографиях с места происшествия видно, что легковушка получила сильные механические повреждения.
Движение на трассе перекрыто из-за упавших на дорогу высоковольтных проводов и обломков бетонной опоры. Автомобили едут в объезд.
В ОГИБДД УВД по Сочи интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что в результате падения опоры ЛЭП на автомобиль никто из людей не пострадал.
Читайте также: в Анапе фура с вагончиком уронила столб на припаркованную «шестерку».
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
- Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги