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Оползень сошел на дорогу в горах Сочи, движение перекрыто

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opolzen-soshel-na-dorogu-v-gorah-sochi-dvizhenie-perekryto
Оползень сошел на дорогу в горах Сочи, движение перекрыто
Фото t.me/sochitypical

В районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» в поселке Эстосадок сошедший оползень перекрыл проезжую часть.

По словам очевидцев, проезд по трассе в районе этнографического комплекса «Моя Россия» полностью перекрыто.

Сейчас специалисты местного ДРСУ расчищают одну полосу для реверсивного движения. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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