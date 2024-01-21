Оползень сошел на дорогу в горах Сочи, движение перекрыто
Происшествия
21.01.2024 17:54
В районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» в поселке Эстосадок сошедший оползень перекрыл проезжую часть.
По словам очевидцев, проезд по трассе в районе этнографического комплекса «Моя Россия» полностью перекрыто.
Сейчас специалисты местного ДРСУ расчищают одну полосу для реверсивного движения. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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