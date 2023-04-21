Оползень сошел на дорогу в горах Сочи, частично перекрыв движение

Грязекаменная масса объемом 150 кубометров сошла 21 апреля на автодорогу в селе Красная Воля на улице Ульянова.

Сошедший оползень на время перекрыл половину проезжей части в одном из направлений. На этом участке дороге организовали реверсивное движение. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Грязекаменную массу с проезжей части оперативно убрали силами мэрии Сочи. Движение на дороге в Красной Воле возобновили в обычном режиме.

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