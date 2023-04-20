Оползень сошел в селе Верхнениколаевском в Сочи

О новом оползне в Сочи сообщили 20 апреля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видны груды грунта на склоне, поваленные деревья и снесенный забор. В МЦУ Сочи сообщили, что на улице Заречной в селе Верхнениколаевском подвижка грунта происходит в течение нескольких лет.

«В настоящее время по дороге, расположенной в непосредственной близости, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, препятствий нет. Коммуникации не повреждены», — сообщили в МЦУ Сочи.

Оползневый участок имеет сельскохозяйственное назначение и находится в собственности РФ.

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