Оползень сошел в селе Верхнениколаевском в Сочи
Происшествия
20.04.2023 19:55
О новом оползне в Сочи сообщили 20 апреля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видны груды грунта на склоне, поваленные деревья и снесенный забор. В МЦУ Сочи сообщили, что на улице Заречной в селе Верхнениколаевском подвижка грунта происходит в течение нескольких лет.
«В настоящее время по дороге, расположенной в непосредственной близости, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, препятствий нет. Коммуникации не повреждены», — сообщили в МЦУ Сочи.
Оползневый участок имеет сельскохозяйственное назначение и находится в собственности РФ.
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