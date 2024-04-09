Оплачиваемые часы на детей предложили выделять многодетным работникам в России

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей предлагают сократить с 40 до 35 часов.

Во всероссийской общественной организации «Союз отцов» инициативу не одобрили — там считают, что такое предложение может сказаться негативно. Председатель Союза Юрий Соленов отметил, что лучше оплачивать оставшиеся пять часов, которые сотрудник может потратить на общение с детьми.

Он отметил, что сотрудники с финансовыми трудностями могут начать искать вторую работу, а главный вопрос — качество уделенного детям времени.

«Гораздо лучше было бы, если бы эти пять часов, которые пытаются сократить из рабочей недели одного из родителей, были бы оплачиваемыми и по желанию родителя могли бы быть посвящены своему ребенку каждый день. То есть, когда родитель может ребенка проводить в детский сад или в школу, встретить, или сможет со своим ребенком обсудить актуальные проблемы, с которыми тот сталкивается. Родитель также может поговорить с классным руководителем или воспитателем, что тоже имеет очень большое значение в воспитательном процессе», — цитирует Юрия Соленого RT.

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