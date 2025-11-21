Оперштаб опроверг информацию о сборе средств для школ-интернатов Кубани

Ранее в домовых чатах региона появились сообщения от «волонтера», собирающего деньги на подарки для 285 детей коррекционной школы-интерната в станице Медведовской и Тимашевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Сотрудники учреждений сообщили, что волонтеры не обращались к ним по поводу оказания помощи.

Также, по информации министерства труда и социальной защиты населения Кубани, всего в школе-интернате находятся 35 человек, в реабилитационном центре — 31 человек.

Автор сбора утверждает, что Медведовский детский дом в сообщении использовал для усиления эмоционального эффекта, а на самом деле средства предназначены для двух других коррекционных школ.

Детские школы-интернаты обеспечены всем необходимым. Подарки принимают только от официальных спонсоров в рамках адресной помощи. В таком случае жертвователь предварительно узнает пожелания соцучреждений.

Продукты питания от граждан учреждения не принимают. Такую помощь могут оказать общественные организации, благотворительные фонды и другие юрлица. Продукты должны быть сертифицированные, со знаком качества.

Минтруда и соцразвития Кубани категорически не рекомендует участвовать в подобных сборах от частных лиц, поскольку деньги могут использовать не по назначению, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

