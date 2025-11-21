Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Оперштаб опроверг информацию о сборе средств для школ-интернатов Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-oproverg-informatsiyu-o-sbore-sredstv-dlya-shkol-internatov-kubani
Оперштаб опроверг информацию о сборе средств для школ-интернатов Кубани
Оперштаб опроверг информацию о сборе средств для школ-интернатов Кубани

Ранее в домовых чатах региона появились сообщения от «волонтера», собирающего деньги на подарки для 285 детей коррекционной школы-интерната в станице Медведовской и Тимашевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Сотрудники учреждений сообщили, что волонтеры не обращались к ним по поводу оказания помощи.

Также, по информации министерства труда и социальной защиты населения Кубани, всего в школе-интернате находятся 35 человек, в реабилитационном центре — 31 человек. 

Автор сбора утверждает, что Медведовский детский дом в сообщении использовал для усиления эмоционального эффекта, а на самом деле средства предназначены для двух других коррекционных школ. 

Детские школы-интернаты обеспечены всем необходимым. Подарки принимают только от официальных спонсоров в рамках адресной помощи. В таком случае жертвователь предварительно узнает пожелания соцучреждений. 

Продукты питания от граждан учреждения не принимают. Такую помощь могут оказать общественные организации, благотворительные фонды и другие юрлица. Продукты должны быть сертифицированные, со знаком качества. 

Минтруда и соцразвития Кубани категорически не рекомендует участвовать в подобных сборах от частных лиц, поскольку деньги могут использовать не по назначению, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 

Читайте также: отмена бесплатного питания для детей участников СВО в школах Краснодара — фейк.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях