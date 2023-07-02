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Оперштаб: на месте происшествия в Приморско-Ахтарске работают специалисты Минобороны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-na-meste-proisshestviya-v-primorsko-ahtarske-rabotayut-spetsialisty-minoborony
Оперштаб: на месте происшествия в Приморско-Ахтарске работают специалисты Минобороны
Фото t.me/bazabazon

В Приморско-Ахтарске 2 июля около 15:30 прозвучал громкий звук, похожий на мощный взрыв. После чего жители увидели дым в районе местного аэродрома.

На место происшествия сразу выехали экстренные службы и правоохранители. Выясняются причины произошедшего.

Пострадавших людей и разрушений объектов инфраструктуры нет, жилые дома тоже не пострадали, происшествие произошло вдали от поселений, сообщил глава муниципалитета Максим Бондаренко. О ситуации постоянно докладывают губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

На месте работают специалисты Министерства обороны Российской Федерации и экстренных служб, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эпицентр взрыва был в районе местного военного авиадрома, но слышно его было практически по всему городу.

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