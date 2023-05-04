Оперштаб: Краснодарское водохранилище наполнено на 68%, угрозы подтопления населенных пунктов нет

О том, что низинам Темрюкского района в мае может грозить подтопление, сообщили в прогнозе возможных ЧС аналитики Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По данным прогноза, уровень воды в Краснодарском водохранилище превышает отметку нормального подпорного уровня почти на 1 м.

«Повышенные сбросы с этого гидроузла могут привести к подтоплениям низменных мест населенных пунктов в Темрюкском районе», — говорится в тексте прогноза на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

По данным Кубанского бассейнового водного управления на 8:00 4 мая приток воды в Краснодарское водохранилище составляет 768 куб м/сек. Сброс из Краснодарского водохранилища — 904 куб м/с. Уровень воды — 33,11 м абс. при нормальном подпорном уровне 32,75 м абс. Объем воды в водохранилище составляет 1937 млн. куб. м, полная емкость чаши водохранилища — 2794 млн куб. м, свободная емкость — 857 млн куб. м, сообщается на сайте Кубанского бассейнового водного управления.

В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций на водных объектах не происходило. Водохозяйственная обстановка находится под контролем.

В министерстве ГО и ЧС Краснодарского края подтвердили, что сейчас нет угрозы подтоплений населенным пунктам. Краснодарское водохранилище наполнено на 68%, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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