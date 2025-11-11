Операцию хирургов ККБ № 1 транслировали онлайн на всероссийской конференции

Врачи Краевой клинической больницы № 1 провели пять сложнейших операций на легких в прямом эфире для участников всероссийской конференции по торакальной онкологии в Обнинске.

Как рассказал замглавы Кубани Александр Руденко, две наиболее сложные бронхопластические лобэктомии выполнил профессор Владимир Порханов — главный врач ККБ № 1, академик РАН и Герой Труда РФ.

Кубанские хирурги продемонстрировали технологию деликатного удаления пораженной доли легкого с реконструкцией бронхиального дерева для максимального сохранения функционирующей ткани органа.

«Всегда с восхищением и уважением отношусь к мастерству наших врачей, которые выполняют сложнейшие операции. И когда светила края делятся своим передовым опытом на уровне страны и мира — это вдвойне ценно», — написал Руденко в Telegram.

На конференцию в Центр науки приехали ведущие хирурги, онкологи, специалисты по химио- и радиотерапии из Москвы, Обнинска, Нижнего Новгорода, Краснодара и ближнего зарубежья. В течение двух дней медики изучали передовые методы торакоскопических вмешательств.

Краевая клиническая больница № 1 ежегодно проводит более 450 лобэктомий, включая несколько десятков с бронхопластикой. Медучреждение занимает первое место в стране по числу торакальных операций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

