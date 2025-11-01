Высокотехнологичную операцию провели хирурги ККБ № 1 в Краснодаре

Это эндопротезирование брюшного отдела аорты с использованием индивидуально изготовленного стент-графта.

Во время операции пациент был в сознании. Врачи ввели частичную анестезию.

«Операцию проводят не традиционным способом, а через два небольших прокола, что значительно уменьшает риски и время восстановления. Следить за ходом операции будут через специальные мониторы. На экранах врачи видят самое важное в этой операции — процесс установки стент-графта», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Трубка из металлической сетки, покрытая специальной тканью, восстанавливает нормальный кровоток в сосудах. Операцию проводит сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Алмаз Ванюркин. В отличие от трудоемкой полостной операции, современный метод требует тщательного планирования и высокой точности.

«Пациент все видит и слышит, в этом и заключается особенность таких операций. Это одна из сложнейших локализаций», — делится научный сотрудник НИО, сосудистой и интервенционный хирургии НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алмаз Ванюркин.

Это не только шаг вперед в медицине, но и новое слово в хирургии. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Алмазу помогала целая команда профессионалов ККБ № 1. Для врачей, медсестер и для всего персонала — это в первую очередь огромный опыт.

«Мы очень рады получить такой большой опыт. В дальнейшем будет только развивать все эти направления. Результат, который мы хотел получить, достигнут», — отмечает врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению НИИ-ККБ № 1 имени профессора С. В. Очаповского Андрей Кузьмин.

За ходом операции следили онлайн хирурги со всей страны. Вмешательство было своеобразным консилиумом врачей. Этот мастер-класс еще не раз будут детально изучать коллеги из других городов, что открывает новые горизонты для развития эндоваскулярной хирургии не только на Кубани, но и во всей России.

