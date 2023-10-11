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Оператор телеканала «Кубань 24» стал финалистом конкурса «ТЭФИ-Регион»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/operator-telekanala-kuban-24-stal-finalistom-konkursa-tefi-region
Оператор телеканала «Кубань 24» стал финалистом конкурса «ТЭФИ-Регион»
Оператор телеканала «Кубань 24» стал финалистом конкурса «ТЭФИ-Регион»

Церемония объявления финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион» 2023 состоялась 11 октября в Кисловодске.

Телеканал «Кубань 24» представлен в девяти номинациях. Автор программы «Объять необъятную или Новые приключения Мержоева» Александр Кащеев, в которой он был оператором и корреспондентом, получил диплом и стал финалистом конкурса.

Теперь Александр Кащеев поборется за главную награду «ТЭФИ-Регион» в номинации «Оператор телевизионной программы» в финале конкурса, который пройдет 20 ноября в Волгограде.

Всего же в конкурсе участвует почти 550 работ от 138 компаний России.

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