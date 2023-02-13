Оператор контейнерных терминалов Global Ports планирует изменить место регистрации с Кипра на РФ

Сменить место регистрации ведущий оператор контейнерных терминалов по объему мощностей и контейнерному грузообороту на российском рынке планирует в течение года.

Такое предложение в компании рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

«Осуществить процедуру изменения местонахождения компании путем ее редомициляции из Республики Кипр в Российскую Федерацию в течение 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в компании планируют делистинг (исключение акций компании из оборота на бирже, — прим. ред.). Группа представит заявление об отмене допуска глобальных депозитарных расписок на основном рынке ценных бумаг с 10 апреля 2023 года.

В связи с этим ГК «Дело» планирует приобрести дополнительный ограниченный пакет акций Global Ports у акционеров, заинтересованных в продаже.

«Группа компаний «Дело» сообщает о своей готовности рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета акций Global Ports в случае наличия интереса со стороны текущих владельцев ГДР», — сообщили в пресс-службе группы компаний.

В ГК «Дело» добавили, что таким образом не согласные с планами Global Ports акционеры смогут выйти из акционерного капитала компании.

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