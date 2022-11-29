Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, с января по октябрь 2022 года оборот морпорта Новороссийска составил 120,25 млн т (+2,4% год к году).

Доля перевалки грузов в порту превышает 17% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Также в тройку лидеров вошли порт Усть-Луга с оборотом 101,42 млн т (+13,4%) и порт Восточный с результатом 68,57 млн т (+6,6%).

На четвертом месте порт Приморск. Он поднялся сразу на две позиции, нарастив перевалку на 12% до 48,22 млн т. Пятая строчка снова досталась Мурманску с оборотом 46,6 млн т (+1,7% год к году). Шестое место — у Тамани. Отмечается, что порт Тамань нарастил перевалку на 19% и с восьмой строчки поднялся на шестую.

Из топ-25 портов РФ, на долю которых приходится 97% общего оборота, наибольший рост перевалки грузов относительно прошлого года зафиксировали в портах Варандей (+29%), Тамань (+19%), Усть-Луга (+13%), Приморск (+12%), Пригородное (+9%).

Наибольшее снижение грузооборота зафиксировали в портах: Де-Кастри (-62%), Санкт-Петербург (-37%), Махачкала (-36%), Темрюк (-24%), Калининград (-21%).

Совокупный грузооборот топ-10 портов РФ с января по октябрь — 534,4 млн т. Это 77% совокупного грузооборота, что превышает показатель 2021 года на 3%.

Всего грузооборот морпортов РФ по итогам периода с января по октябрь составил 694,6 млн т. Это соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщает Infra News.

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