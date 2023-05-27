Оперативный штаб: в Краснодарском крае остаются подтопленными территории в двух районах

По данным на 11:00 27 мая, остаются подтопленными 77 территорий в Лабинском районе и 30 территорий в Курганинском районе.

«В результате непогоды были подтоплены территории четырех муниципалитетов: Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов – 13 населенных пунктов, 246 придомовых территорий, из них в 50 домов зашла вода выше уровня пола на 15-20 см. Эвакуацию не проводили, жители от расселения отказались. На данный момент остаются подтопленными два муниципалитета: 77 территорий в Лабинском районе и 30 территорий в Курганинском районе», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Там отметили, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Лабинском районе. На месте работают оперативные и мониторинговые группы.

За прошедшие сутки наиболее интенсивные осадки регистрировали в Ейском районе – 54 мм, Кущевском – 54 мм, Лабинском – 47 мм и Тихорецком – 36 мм. Порывы ветра в Ейском районе достигали 22 м/с, в Павловском – до 18 м/с, в Кущевском – до 15 м/с. Также регистрировались подъемы уровня воды в реках. В настоящее время уровень воды в реках идет на спад.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Лабинском районе 18 комиссий обследуют дома после подтоплений.