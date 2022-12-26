Опекун украла у несовершеннолетней сироты более 1 млн рублей в Анапе
Происшествия
26.12.2022 16:47
Межрайонная прокуратура Анапы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в краже имущества в крупном размере.
По данным следствия, опекун несовершеннолетней сироты перечислила пенсию с ее карты на свой счет. Общая сумма составила более 1 млн рублей. На эти деньги женщина покупала себе вещи, а часть средств обналичила.
На опекуна завели уголовное дело. Его передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.
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