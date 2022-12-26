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Опекун украла у несовершеннолетней сироты более 1 млн рублей в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opekun-ukrala-u-nesovershennoletnej-siroty-bolee-1-mln-rublej-v-anape
Опекун украла у несовершеннолетней сироты более 1 млн рублей в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Межрайонная прокуратура Анапы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в краже имущества в крупном размере.

По данным следствия, опекун несовершеннолетней сироты перечислила пенсию с ее карты на свой счет. Общая сумма составила более 1 млн рублей. На эти деньги женщина покупала себе вещи, а часть средств обналичила.

На опекуна завели уголовное дело. Его передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

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