Опекун украла у несовершеннолетней сироты более 1 млн рублей в Анапе

Межрайонная прокуратура Анапы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в краже имущества в крупном размере.

По данным следствия, опекун несовершеннолетней сироты перечислила пенсию с ее карты на свой счет. Общая сумма составила более 1 млн рублей. На эти деньги женщина покупала себе вещи, а часть средств обналичила.

На опекуна завели уголовное дело. Его передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

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