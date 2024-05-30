Опасный подъем уровня воды в реках ожидается с 30 мая по 1 июня на Кубани

По прогнозам синоптиков, с 21:00 и до конца суток 30 мая, а также 31 мая и 1 июня в Краснодарском крае ожидаются обильные осадки. В связи с дождями возможен подъем воды в реках.

В частности, повышение уровня воды ожидается на реках юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы). Местами вода может достигнуть неблагоприятных отметок и превысить их.

Жителям Кубани рекомендуют предпринять необходимые меры безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по телефонам 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 30 мая по 1 июня в Краснодаре ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы составят до 20 м/с.