Опасный лимонад: диетолог объяснила, как не отравиться прохладительными напитками

С начала июня в России более 30 человек умерли и более 100 пострадали от отравления контрафактным спиртным, но, по мнению специалистов, безалкогольные напитки могут быть не менее опасными. В частности, это касается крафтовых, натуральных напитков.

О том, чем опасны прохладительные напитки и как не отравиться ими, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Она подчеркнула, что, при покупке крафтового лимонада или кваса, нужно обращать внимание на срок годности.

«Это «короткоживущие» продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям. Плюс при неправильных условиях хранения — например, напиток долго стоит в тепле или упаковка не герметична, — продукт может начать бродить, неправильно окисляться. В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит. Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать мер гигиены — мытье рук, обеззараживание посуды. Это может усугубить ситуацию», — сказала Игнатикова.

Снизить риск поможет покупка напитков в индивидуальной упаковке в проверенном магазине. По словам диетолога, лучше не приобретать напитки из «общей бочки». Напитки должны быть пастеризованными — эта процедура убивает вредные микроорганизмы.

«На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности. Важно, чтобы напитки хранились в холодильнике, так уменьшается рост микроорганизмов внутри продукта. И, конечно, лучше покупать лимонад и квас в проверенных сетевых магазинах», — цитирует врача радио Sputnik.

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