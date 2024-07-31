Опасные волны: с начала года в водоемах Краснодарского края утонули 63 человека

Почти по всему побережью Кубани сейчас действует штормовое предупреждение. Есть риск формирования смерчей. Море штормит, в такую погоду купаться опасно.

Если определенный участок морской глади у берега отличается от остальной акватории по цвету и характеру движения воды, а на его поверхности образовалась белая пена, то именно в этом месте купаться нельзя.

«Лучше против тягуна не сопротивляться. Он 100 метров примерно. Или вправо, или влево сворачивай — 50 метров в бок. Но не против него. Потому что силы заканчиваются, и в концовке тонешь», — рассказывает житель Новороссийска Сергей Захаров.

Именно из-за такого опасного течения этим летом произошла трагедия в Сочи. Волны утащили в море девушку, которая приехала отдыхать из Липецкой области.

Спасатели призывают: не оставляйте детей без присмотра у воды. Если введен запрет на купание, необходимо строго его придерживаться. Даже если не услышали предупреждений по громкоговорителю, всегда можно ориентироваться по флагам на пляже: желтый — ограниченное место для купания, красный — нельзя купаться, зеленый — можно.

Также в городах есть зоны, где купаться запрещено вне зависимости от погоды.

«На Центральном пляже в Новороссийске всегда установлены таблички «Купание запрещено» и красные флаги. В этом месте в море выходят ливневые воды, поэтому отдыхать здесь можно только на берегу. Тем не менее, многих курортников ничего не смущает», — рассказывает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения продлили в Анапе.