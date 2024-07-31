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Запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения продлили в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-kupanie-iz-za-shtorma-i-silnogo-donnogo-techeniya-prodlili-v-anape
Запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения продлили в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

На пляжах города-курорта 31 июля продолжает действовать запрет на купание.

В администрации Анапы призвали жителей и гостей города не подвергать жизнь и здоровье риску и воздержаться от купания. Также рекомендовано усилить контроль за детьми.

«Сегодня, 31 июля на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание в Анапе из-за шторма и сильного донного течения ввели 30 июля.

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