Запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения продлили в Анапе

На пляжах города-курорта 31 июля продолжает действовать запрет на купание.

В администрации Анапы призвали жителей и гостей города не подвергать жизнь и здоровье риску и воздержаться от купания. Также рекомендовано усилить контроль за детьми.

«Сегодня, 31 июля на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание в Анапе из-за шторма и сильного донного течения ввели 30 июля.