Запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения продлили в Анапе
Общество
31.07.2024 10:51
На пляжах города-курорта 31 июля продолжает действовать запрет на купание.
В администрации Анапы призвали жителей и гостей города не подвергать жизнь и здоровье риску и воздержаться от купания. Также рекомендовано усилить контроль за детьми.
«Сегодня, 31 июля на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом, который, по прогнозам синоптиков, в течение дня будет только усиливаться», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на купание в Анапе из-за шторма и сильного донного течения ввели 30 июля.