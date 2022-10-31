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Опасные БАДы: на Кубани женщина заказала таблетки для похудения с запрещенным веществом

Происшествия
31.10.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnye-bady-na-kubani-zhenshhina-zakazala-tabletki-dlya-pohudeniya-s-zapreshhennym-veshhestvom
Опасные БАДы: на Кубани женщина заказала таблетки для похудения с запрещенным веществом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница Динского района заказала через интернет 180 капсул биологически активной добавки для похудения. В них оказалось запрещенное сильнодействующее вещество.

Сотрудники Краснодарской таможни установили, что в посылке из страны ближнего зарубежья находится запрещенное вещество для похудения. Правоохранители заменили таблетки на муляжи и отправили их по адресу. Женщина пришла за товаром на почту, в момент получения посылки ее задержали.

По предварительным данным, 35-летняя злоумышленница заказала и оплатила через интернет 180 капсул БАДа для похудения. Экспертиза установила, что в капсулах содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, его общий вес составил более 70 г. Это вещество является запрещенным к ввозу и продаже на территории РФ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Ей грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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