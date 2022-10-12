Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Чемодан с деньгами: в Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию почти 107 млн рублей

Происшествия
12.10.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/chemodan-s-dengami-v-sochi-tamozhenniki-presekli-vyvoz-v-abhaziyu-pochti-107-mln-rublej
Чемодан с деньгами: в Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию почти 107 млн рублей
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники таможенного поста в Адлере остановили направляющийся в Абхазию автомобиль Lexus LX470. Осмотрев иномарку с помощью кинологов, таможенники обнаружили крупную партию наличных.

В салоне машины нашли дорожную сумку и чемодан, в которых находились 106,8 млн рублей. Деньги не были задекларированы. Документов, подтверждающих происхождение денег, у водителя также не оказалось, сообщили интернет-порталу №Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Деньги изъяли. Проводится проверка.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных денег или дорожных чеков на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США необходима декларация. При превышении суммы в 100 тыс. долларов США нужны документы для подтверждения происхождения денег.

Читайте также: в Новороссийске ФСБ и таможня пресекли контрабанду в Канаду бронированных автостекол.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре экс-следователю СКР и его помощнику не удалось оспорить приговор по делу о взяточничестве
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях