Чемодан с деньгами: в Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию почти 107 млн рублей
Происшествия
12.10.2022 16:02
Сотрудники таможенного поста в Адлере остановили направляющийся в Абхазию автомобиль Lexus LX470. Осмотрев иномарку с помощью кинологов, таможенники обнаружили крупную партию наличных.
В салоне машины нашли дорожную сумку и чемодан, в которых находились 106,8 млн рублей. Деньги не были задекларированы. Документов, подтверждающих происхождение денег, у водителя также не оказалось, сообщили интернет-порталу №Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.
Деньги изъяли. Проводится проверка.
В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных денег или дорожных чеков на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США необходима декларация. При превышении суммы в 100 тыс. долларов США нужны документы для подтверждения происхождения денег.
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