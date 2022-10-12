Чемодан с деньгами: в Сочи таможенники пресекли вывоз в Абхазию почти 107 млн рублей

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники таможенного поста в Адлере остановили направляющийся в Абхазию автомобиль Lexus LX470. Осмотрев иномарку с помощью кинологов, таможенники обнаружили крупную партию наличных.

В салоне машины нашли дорожную сумку и чемодан, в которых находились 106,8 млн рублей. Деньги не были задекларированы. Документов, подтверждающих происхождение денег, у водителя также не оказалось, сообщили интернет-порталу №Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Деньги изъяли. Проводится проверка.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных денег или дорожных чеков на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США необходима декларация. При превышении суммы в 100 тыс. долларов США нужны документы для подтверждения происхождения денег.

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