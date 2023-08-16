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«Опасное солнце» прогнозируется на Черноморском побережье в ближайшие дни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnoe-solntse-prognoziruetsya-na-chernomorskom-poberezhe-v-blizhajshie-dni
«Опасное солнце» прогнозируется на Черноморском побережье в ближайшие дни
Фото freepik.com

По данным Гидрометцентра России, на Черноморском побережье в ближайшие дни прогнозируется очень высокий индекс ультрафиолетового излучения. Находиться длительное время под открытым солнцем будет опасно для здоровья.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, а индекс ультрафиолетового излучения достигнет 6-7 единиц.

«Учитывая, что там и на Черноморском побережье и температура воздуха будет около 37 градусов, ситуация критическая. Ни в коем случае не стоит загорать при такой жаре и ультрафиолете. В полуденные часы надо находиться только в тени», — сказал Вильфанд.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа ультрафиолетовый индекс будет достигать 8-9 единиц, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Гидрометцентре предупредили о ультрафиолетовой «атаке» в Краснодарском крае.

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