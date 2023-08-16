«Опасное солнце» прогнозируется на Черноморском побережье в ближайшие дни

По данным Гидрометцентра России, на Черноморском побережье в ближайшие дни прогнозируется очень высокий индекс ультрафиолетового излучения. Находиться длительное время под открытым солнцем будет опасно для здоровья.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, а индекс ультрафиолетового излучения достигнет 6-7 единиц.

«Учитывая, что там и на Черноморском побережье и температура воздуха будет около 37 градусов, ситуация критическая. Ни в коем случае не стоит загорать при такой жаре и ультрафиолете. В полуденные часы надо находиться только в тени», — сказал Вильфанд.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа ультрафиолетовый индекс будет достигать 8-9 единиц, сообщает ТАСС.

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