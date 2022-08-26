Опасное наследство: житель Мостовского района хранил дома больше 150 граммов пороха

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Информацию о том, что 40-летний местный житель хранит дома дымный порох, полицейские Мостовского района получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

Осмотрев дом подозреваемого, правоохранители обнаружили пакет и жестяную банку с веществом общей массой 154 г. Экспертиза подтвердила, что вещество является порохом. Выяснилось, что ранее он принадлежал умершему родственнику подозреваемого.

На мужчину завели уголовное дело. За незаконное хранение взрывчатого вещества ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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