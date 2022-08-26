Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опасное наследство: житель Мостовского района хранил дома больше 150 граммов пороха

Происшествия
26.08.2022 11:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnoe-nasledstvo-zhitel-mostovskogo-rajona-hranil-doma-bolshe-150-grammov-poroha
Опасное наследство: житель Мостовского района хранил дома больше 150 граммов пороха
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Информацию о том, что 40-летний местный житель хранит дома дымный порох, полицейские Мостовского района получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

Осмотрев дом подозреваемого, правоохранители обнаружили пакет и жестяную банку с веществом общей массой 154 г. Экспертиза подтвердила, что вещество является порохом. Выяснилось, что ранее он принадлежал умершему родственнику подозреваемого.

На мужчину завели уголовное дело. За незаконное хранение взрывчатого вещества ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Армавире с подпольного склада изъяли 32 тонны контрафактного алкоголя, автомат и боеприпасы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
  3. Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях