Опасная засуха: в Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть без воды

На курорте пока нет угрожающих факторов, которые могут погубить растения из-за засухи.

Однако местной флоре не хватает воды, поэтому часто можно увидеть поникшие или увядшие растения, рассказала член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова.

«Сейчас многим растениям тяжело. Засуха, дождей очень мало, а температура высокая. Растения от перегрева могут спасаться только своим способом — испаряя воду, а воды не хватает. Если растение успеет восполнить запас влаги вечером и ночью, оно проживет еще день. А вот если травянистое растение с неглубоким корнем растет на сухом месте, может наступить необратимое увядание, за которым — гибель», — пояснила Аверьянова.

Кроме того, из-за жары и засухи обмелела река Сочи — от улицы Пластунской до пляжа «Ривьера», в прогулочных зонах завял олеандр. В нацпарке Сочи пересохли водопады, ручьи и другие водоемы. Агрономы установили автоматический полив, чтобы спасти легендарный розарий в парке «Ривьера», в труднодоступных местах цветы поливают из шланга, но часть бутонов все равно высохла на солнце, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: синоптик Шувалов рассказал, когда на юге России закончится аномальная жара.