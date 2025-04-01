Онлайн-тестирование участников проекта «Герои Кубани» стартует 14 апреля

В Краснодарском крае завершается прием заявок на проект «Герои Кубани». Регистрация продлится до 7 апреля. В нем могут принять участие ветераны и участники СВО.

Проект направлен на поддержку военнослужащих и подготовку к трудоустройству в государственных и муниципальных структурах, а также коммерческих компаниях.

«После тяжелого ранения не могу в полной мере выполнять задачи на СВО, поэтому решил попробовать себя в программе «Герои Кубани», чтобы мой край процветал. Я хотел бы применить полученные на СВО навыки», — поделился участник СВО, действующий военнослужащий Владислав Орехов.

После завершения приема заявок начнется строгий отбор претендентов. С 14 по 27 апреля пройдет онлайн-тестирование. В июне уже запланированы встречи с наставниками и образовательные мероприятия. Победители проекта пройдут профессиональную переподготовку в Президентской академии.

Читайте также: бойцов кубанского отряда БАРС-1 наградили в зоне спецоперации.

Подпишись, здесь всегда интересно.