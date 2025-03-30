Бойцов кубанского отряда БАРС-1 наградили в зоне спецоперации

В Запорожской области провели мероприятие, посвященное трехлетию отряда.

«Казачий добровольческий отряд БАРС-1 имени атамана Захария Чепеги был первым, который сформировало наше войско. Именно с него началась история подвигов кубанских казаков в зоне спецоперации. Бойцы первого отряда БАРС многократно проявляли мужество, доблесть и отвагу на передовой», — рассказал заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он отметил, что госнаград удостоен 371 человек из отряда. Еще 65 казаков награждены орденами Мужества, 82 — медалью «За отвагу», 93 — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 128 — медалью «За храбрость» II степени. Кроме того, 175 казаков-добровольцев удостоены наград Краснодарского края.

На мероприятие к бойцам приехали председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко, Герой РФ и ЛНР Артем Чумаров, председатель регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.

По случаю трехлетия с основания отряда и 34-й годовщины реабилитации кубанского казачества казаков наградили нагрудным крестом «За заслуги перед кубанским казачеством», орденским знаком «За Веру, Кубань и Отечество» I и II степени. Участникам СВО также вручили благодарности и грамоты ЗСК. Кубанское казачье войско передало представителям отряда необходимые технические средства.

Гуманитарную помощь отвезла делегация краевого отделения общественной организации «Союз армян России» — продукты, кондитерские изделия, маскировочные сети и электрооборудование.

Отряд БАРС-1 имени атамана Захария Чепеги сформировали 26 марта 2022 года. Спустя два дня он приступил к выполнению боевых задач. Казаки особо отличились при отражении атак в Запорожской области и удержании позиций на Времевском выступе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.