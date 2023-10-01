Онкологи проведут прием в станице Полтавской Красноармейского района

Местные жители смогут 2 октября пройти осмотр на базе Клинического онкодиспансера №1 в рамках проекта «Кубань против рака» и Всероссийской недели

Во взрослом поликлиническом отделении Красноармейской ЦРБ прием проведут онкодерматолог, онкопроктолог, врач УЗИ и маммолог. Записаться на осмотр нужно заранее в регистратуре.

Цель акции — приближение специализированной медпомощи к жителям отдаленных населенных пунктов и раннее выявление онкологических заболеваний.

Благодаря маммографическим выездам на прошлой неделе обследовали более 130 человек, пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 150 единиц оборудования за пять лет установили в медучреждениях Краснодарского края по нацпроекту.