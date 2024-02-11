Онколог Магомедова: питание по системе 80/20 снижает риск возникновения рака

По словам эксперта, риск возникновения рака связан зачастую с бытом человека: неправильным питанием, вредными привычками, а также использованием в быту опасных химических веществ.

«Например, черная плесень, которой бывают заражены дома, выделяет канцерогенный токсин. Курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы и являются канцерогенными. Неправильное питание – тоже один из факторов развития онкологических заболеваний», — считает врач-онколог Хамис Магомедова.

Снизить риски развития онкологических заболеваний поможет «очистка» питания. Например, в рацион надо стараться добавлять больше органических овощей и фруктов, мясо. Также важно убрать из рациона фастфуд, или стараться придерживаться схемы 80/20. В ней 80% принимаемой пищи — правильное питание, а 20% — на «запрещенную» еду.

Кроме того, по словам врача, нужно максимально обезопасить дом. При уборке использовать экологичную бытовую химию.

«Очень важен и сон, потому что мелатонин – гормон сна – вырабатывается в очень короткий промежуток времени, где-то с десяти часов вечера до одного-двух часов ночи. В это время нужно обязательно спать. Собственный мелатонин тоже является онкопротектором», — цитирует Магомедову радио Sputnik.

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