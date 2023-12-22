Онищенко оценил состояние детей, заболевших в поезде «Тюмень — Адлер»

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал подробности инцидента с детьми, возвращавшимися из лагеря на поезде «Тюмень — Адлер».

Для установления причины смерти 12-летней пассажирки сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу — по ее результатам можно сделать выводы о причинах. Остальные дети находятся под контролем врачей и получают необходимую помощь, отметил Онищенко.

«Эти дети были в круглогодичном лагере под Тюменью, в 40 км. Я этот лагерь знаю, я там бывал. Лагерь благоустроен, там есть вся инфраструктура. Дети в нем были 10 дней, жили в отдельных корпусах, отдыхали, ездили на экскурсии», — рассказал академик.

Он подчеркнул, что у некоторых ребят во время смены повышалась температура, но к отъезду утром 19 декабря все были здоровы.

«Они ехали в трех вагонах. Как по дороге туда, так и назад они сопровождались, кроме педагогов, еще и медиками, то есть были под постоянным медицинским наблюдением. Через сутки произошло то, что у этой девочки поднялась температура. Саратовские коллеги подтвердили, что это грипп А», — отметил Онищенко.

Сейчас в Тюменской области фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, доминирует именно штамм гриппа А. Однако течение болезни у умершей девочки для гриппа не свойственно, отметил доктор наук.

«Да, грипп может протекать тяжело, но, чтобы в течение суток развилась такая реакция… Я интересовался, была ли какая-то особенность — такого нет. Те первичные данные, с которыми она приехала, такой информации не содержат. Поэтому к ответу на вопрос, что произошло, мы приблизимся, когда будут проанализированы и представлены, прежде всего следственным органам, данные патологоанатомических исследований, что сегодня уже делается», — подчеркнул Онищенко.

В отношении заболевших детей из группы принимают все необходимые меры, заключил академик.

«Состояние детей оценивается как легкой и средней тяжести. Сегодня все силы задействованы, специалисты занимаются этим вопросом. Каких-то оснований для того, чтобы ситуация развилась в худшую сторону, нет. Все дети будут обследованы, стабилизированы, особенно те, у которых сейчас температура. Все меры, которые принимаются, адекватны ситуации, которая сложилась», — цитирует Геннадия Онищенко радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», снятые с поезда в Саратовской области дети отдыхали в лагерях Тюменской области с 12 по 19 декабря. Из них госпитализировали около 30 человек.