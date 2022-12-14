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ОМС и ДМС предложили объединить в одну систему в России к 2030 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/oms-i-dms-predlozhili-obedinit-v-odnu-sistemu-v-rossii-k-2030-godu
ОМС и ДМС предложили объединить в одну систему в России к 2030 году
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Объединить обязательное и добровольное медицинское страхование предложили в Минфине РФ. Это является одной из основных задач «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».

Стратегия предлагает усилить страховые принципы ОМС и развить страхование жизни в качестве инструмента долгосрочных сбережений. Также она включает развитие страхования тяжелых заболеваний и гарантирование договора страхования жизни.

В Минфине считают необходимым создание риск-офиса, который на основе статистики будет предсказывать природные катаклизмы и эпидемии, а также развивать страхование в области экологических рисков и вести учет киберрисков.

Во Всероссийском союзе страховщиков считают логичным развивать систему ДМС как дополняющую ОМС, а не оставлять их параллельно существующими. Администрировать системы должны страховые компании, которые контролируют качество медицинских услуг, сообщает РИА «Новости».

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