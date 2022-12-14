ОМС и ДМС предложили объединить в одну систему в России к 2030 году
Объединить обязательное и добровольное медицинское страхование предложили в Минфине РФ. Это является одной из основных задач «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года».
Стратегия предлагает усилить страховые принципы ОМС и развить страхование жизни в качестве инструмента долгосрочных сбережений. Также она включает развитие страхования тяжелых заболеваний и гарантирование договора страхования жизни.
В Минфине считают необходимым создание риск-офиса, который на основе статистики будет предсказывать природные катаклизмы и эпидемии, а также развивать страхование в области экологических рисков и вести учет киберрисков.
Во Всероссийском союзе страховщиков считают логичным развивать систему ДМС как дополняющую ОМС, а не оставлять их параллельно существующими. Администрировать системы должны страховые компании, которые контролируют качество медицинских услуг, сообщает РИА «Новости».
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