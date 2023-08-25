Омоложение без косметолога: нутрициолог рассказала, какой фрукт может замедлить процессы старения

К ускорению процессов старения и окислительному стрессу может приводить избыток свободных радикалов в организме.

Чтобы снизить риск и замедлить старение, нужно правильно питаться, заявила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Например, упругость коже лица могут вернуть сливы, отметила она.

«Если говорить о красоте и молодости, то сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами групп А и B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — объяснила Богданова.

Чтобы получить омолаживающий эффект, не нужно есть сливы в большом количестве, добавила нутрициолог.

«Понятно, что не надо есть сливы килограммами. Если употреблять в среднем не менее 300 г в день фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив, это очень хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи. Такое количество принесет максимальную пользу», — цитирует Зою Богданову радио Sputnik.

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