Диетолог рассказала, какие летние ягоды наиболее полезны

Многие созревающие к августу виды ягод оказывают положительное влияние на организм.

Самыми полезными считаются местные ягоды — клубника в начале лета, черника, красная и черная смородина, голубика, крыжовник и малина — в августе, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они растут в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них. Но сейчас выведено много культурных сортов, у которых есть свои преимущества, поэтому они тоже, безусловно, полезны и должны присутствовать в рационе», — сказала диетолог.

В день рекомендуется съедать примерно один стакан — около 200 г ягод, продолжила врач.

«Даже если мы хотя бы несколько раз в неделю будем включать в рацион ягоды, это будет дополнительный бонус для здоровья — они будут оказывать медленное системное воздействие на организм», — отметила Игнатикова.

Диетолог посоветовала замораживать ягоды на зиму, чтобы обогащать рацион — варить компоты, добавлять в каши и делать соусы.

«В ягодах много растворимой клетчатки — она связывает холестерин в желудочно-кишечном тракте, в крови и помогает выводить его из организма. Снижая уровень холестерина, мы в том числе предотвращаем заболевания сосудов и сердца. В нашем организме происходит много разных процессов, в том числе выработка прооксидантов, которые повреждают клеточную мембрану. Антиоксиданты и флавоноиды в составе ягод стабилизируют этот процесс, немного замедляют старение», — цитирует Елену Игнатикову радио Sputnik.

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