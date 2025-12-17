Оливковые деревья в Новороссийске укрыли на зиму

В Новороссийске оливковые деревья подготовили к зиме, укрыв их толстым слоем мешковины для защиты от ветра и обморожений.

Несмотря на то, что растения выдерживают температуру до -10°C, работы по утеплению проводят заранее.

Корни деревьев также защищены от мороза, так как они посажены в большие кашпо с утеплителем. Мешковину планируют убрать в марте с наступлением тепла.

Читайте также: в Сочи укрыли пальмы на зиму. Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые, и молодые пальмы на зиму «упаковывают» в каркасы. Всего на курорте предстоит защитить от холода 2,6 тыс. экзотических растений на муниципальных территориях.

Жителей Сочи призвали присоединиться к этой работе — укутать и подвязать теплолюбивые растения на своих приусадебных участках и возле домов.

