Оливковые деревья в Новороссийске укрыли на зиму
В Новороссийске оливковые деревья подготовили к зиме, укрыв их толстым слоем мешковины для защиты от ветра и обморожений.
Несмотря на то, что растения выдерживают температуру до -10°C, работы по утеплению проводят заранее.
Корни деревьев также защищены от мороза, так как они посажены в большие кашпо с утеплителем. Мешковину планируют убрать в марте с наступлением тепла.
Читайте также: в Сочи укрыли пальмы на зиму. Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые, и молодые пальмы на зиму «упаковывают» в каркасы. Всего на курорте предстоит защитить от холода 2,6 тыс. экзотических растений на муниципальных территориях.
Жителей Сочи призвали присоединиться к этой работе — укутать и подвязать теплолюбивые растения на своих приусадебных участках и возле домов.