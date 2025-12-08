«Оливье» стал самым дорогим традиционным салатом на Новый год в России

Эксперты подсчитали стоимость четырех новогодних салатов, которые занимают традиционное место на столе у россиян , на четырех человек на основе данных Росстата.

Самым дорогим в этом году оказался «Оливье». По подсчетам, стоимость салата обойдется в 576 рублей. За эту сумму в салат входят по 400 г вареной колбасы, маринованных огурцов и картофеля, 380 г зеленого горошка, по 200 г моркови и майонеза, четыре яйца и 100 г репчатого лука.

На втором месте по стоимости — «Мимоза». Он вдвое дешевле «Оливье» и стоит 295 рублей. В салат входят по 250 г рыбных консервов и моркови, 350 г картофеля, пять яиц, а также по 150 г лука и майонеза.

«Селедка под шубой» обойдется россиянам в 291 рубль. Для салата требуется 350 г сельди, два яйца, 400 г картофеля, по 300 г свеклы и майонеза, 200 г моркови, 100 г репчатого лука.

Самым бюджетным салатом стал «Столичный». Его стоимость составляет 269 рублей. В салат входят 450 г курицы, 300 г картофеля, три яйца, по 150 г моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 г майонеза, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», набор продуктов для «Сельди под шубой» подорожал на 6,7% на Кубани. Согласно данным ЕМИСС о средней стоимости ингредиентов, в Краснодарском крае приготовление «Сельди под шубой» в 2025 году обойдется в 167,5 рублей.

