Набор продуктов для «Сельди под шубой» подорожал на 6,7% на Кубани

Расчет произвели на основе классической версии салата на семью из четырех человек.

Согласно данным ЕМИСС о средней стоимости ингредиентов, в Краснодарском крае приготовление «Сельди под шубой» в 2025 году обойдется в 167,5 рублей, что на 6,7% больше прошлогоднего показателя. В 2024 году в среднем на ингредиенты уходило 157 рублей.

В расчет включили 150 г слабосоленой сельди, 100 г картофеля, 100 г свеклы, 70 г моркови, 50 г репчатого лука, 1 куриное яйцо и 120 г майонеза.

По данным на октябрь, в Краснодарском крае больше всего выросли цены на майонез. Он подорожал на 10,5% и стал стоить до 343 рублей за кг, сообщает «Деловая газета. Юг».

Стоимость филе слабосоленой сельди достигла 684 рублей за кг, что на 9% больше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Также подорожал репчатый лук — цена выросла до 74 рублей за кг, что на 4,5% выше, чем в 2024 году.

Меньше всего выросли цены на свеклу и морковь — в среднем на 2,4% и составили до 47 рублей за кг. При этом картофель стал дешевле на 12,3%, его стоимость составила до 50,6 рублей за кг. Также на 8,6% снизились цены на яйца — до 96 рублей за десяток. В результате снижение стоимости этих продуктов компенсировало общее повышение стоимости основных ингредиентов.

Читайте также: в России стоимость новогоднего стола в 2025 году достигла 12 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.