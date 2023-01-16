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Ольга Бузова рухнула в снег на склоне, катаясь на лыжах в Сочи. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/olga-buzova-ruhnul-v-sneg-na-sklone-katayas-na-lyzhah-v-sochi-video
Видео соцсети Ольги Бузовой

Известная певица приехала на отдых в Красную Поляну и в минувшие выходные каталась на горных лыжах на трассах курорта «Газпром».

Бузова показала в соцсетях, как она рухнула в снег, спускаясь со склона. На кадрах видно, что певица делала параллельные виражи на лыжах, но в какой-то момент не удержала равновесие и упала в снег. Лыжи остались на ее ногах, но вот палки разлетелись в разные стороны.

К счастью, звезда не пострадала. На свое падение она отреагировала лишь громким смехом. По словам очевидцев, после этого она поднялась и продолжила кататься на лыжах.

«Лыжный сезон открыт. У меня не было и не будет отпуска, но я счастлива, что удалось вырваться хотя-бы на пару дней. Снега конечно мало. Но на Красной Поляне просто шикарно. Обожаю горы и эту атмосферу», — написала Бузова в соцсетях.

По словам певицы, она остановилась в идеальном месте для катания на лыжах. Бузова поделилась, что уже год не становилась на лыжи и сейчас занимается с инструктором.

Читайте также: трассы для вечерних катаний открыли в горах Сочи. Катания запустили на отметке с 1 тыс. 460 м до 960 м на «Красной Поляне». Достаточный слой снега на этих высотах появился благодаря системе искусственного оснежения.

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