Олененка, сбитого на трассе под Туапсе, отвезут на базу отдыха

Авария с парнокопытным в Туапсинском районе произошла недавно. Пострадавшего олененка подобрали неравнодушные и отвезли к ветеринару.

По результатам осмотра у ветеринара выяснилось, что у животного сильный ушиб ноги после столкновения. Ему сделали рентген, провели восстановительные процедуры. После непродолжительной реабилитации пострадавший полностью встал на ноги и заскакал. После успешной реабилитации его отправят в мини-зоопарк.

«Для того, чтобы самостоятельно жить в лесу, он еще слишком мал, дома держать — тоже не вариант, животное дикое. Но спасавшие его люди, пообещали довести дело до конца: отвезут на базу отдыха под Лазаревское, где есть мини-зоопарк, в котором, кстати, уже живет один олень», — цитирует ветеринара Бориса Атаманчука Telegram-канал газеты «Туапсинские вести».

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