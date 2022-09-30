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Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США за обход санкций

Происшествия
30.09.2022 07:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/olegu-deripaske-grozit-do-20-let-tyurmy-v-ssha-za-obhod-sanktsij
Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США за обход санкций
Олег Дерипаска. Фото Владимира Смирнова/ТАСС

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подозревается в обходе санкций. Если суд признает его виновным, он может получить 20 лет лишения свободы. Об этом 29 сентября сообщило американское Министерство юстиции.

Обвинительное заключение передали в федеральный суд Манхэттена. Согласно документу, Олег Дерипаска проигнорировал примененные к нему в 2018 году рестрикции. Он продолжал вести бизнес в США через двух помощниц — Ольгу Шрики и Наталью Бардакову. С их помощью, в том числе, в 2019 году Дерипаска продал музыкальную студию в Калифорнии за 3 млн долларов.

«Дерипаске предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы», — сообщается в пресс-релизе министерства.

Помощницам Дерипаски также предъявили обвинения в обходе санкций. Одну из них арестовали. Отмечается, что натурализованной американке Ольге Шрики грозит еще 20 лет тюрьмы за уничтожение документации.

Обвинение утверждает, что в 2020 году через Шрики прошло около 300 тыс. долларов на организацию родов в США ребенка Дерипаски и Екатерины Ворониной. Двумя годами позже помощницы бизнесмена якобы пытались устроить приезд Ворониной в США для рождения еще одного ребенка. Воронину не пустили в страну, вынудив вернуться в Стамбул.

Бардаковой и Ворониной предъявили обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам. За это им грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает РИА «Новости».

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