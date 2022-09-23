Власти Финляндии арестовали активы владельца ФК «Сочи»
Спорт
23.09.2022 10:56
Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг вместе со своим братом Аркадием находится в санкционном списке Евросоюза.
В связи с этим власти Финляндии арестовали принадлежащие Ротенбергам активы в стране. В частности, под арест попали акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях.
Таким образом власти получили контроль над компаниями Helsinki Hall и курортом Långvik Spa. Спа-отель Långvik располагается на 9 га морского побережья и принадлежит компании Tanskarlan Centrum Oy, активы которой сейчас также заморожены, сообщает Sports.ru.
Читайте также: президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг посетил академию «барсов».
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
- Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?