Власти Финляндии арестовали активы владельца ФК «Сочи»

Борис Ротенберг. Фото Вячеслава Прокофьева/ТАСС

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг вместе со своим братом Аркадием находится в санкционном списке Евросоюза.

В связи с этим власти Финляндии арестовали принадлежащие Ротенбергам активы в стране. В частности, под арест попали акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях.

Таким образом власти получили контроль над компаниями Helsinki Hall и курортом Långvik Spa. Спа-отель Långvik располагается на 9 га морского побережья и принадлежит компании Tanskarlan Centrum Oy, активы которой сейчас также заморожены, сообщает Sports.ru.

Читайте также: президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг посетил академию «барсов».