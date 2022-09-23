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Власти Финляндии арестовали активы владельца ФК «Сочи»

Спорт
23.09.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-finlyandii-arestovali-aktivy-vladeltsa-fk-sochi
Власти Финляндии арестовали активы владельца ФК «Сочи»
Борис Ротенберг. Фото Вячеслава Прокофьева/ТАСС

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг вместе со своим братом Аркадием находится в санкционном списке Евросоюза.

В связи с этим власти Финляндии арестовали принадлежащие Ротенбергам активы в стране. В частности, под арест попали акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях.

Таким образом власти получили контроль над компаниями Helsinki Hall и курортом Långvik Spa. Спа-отель Långvik располагается на 9 га морского побережья и принадлежит компании Tanskarlan Centrum Oy, активы которой сейчас также заморожены, сообщает Sports.ru.

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