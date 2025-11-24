Олег Зубков рассказал о самочувствии спустя пять месяцев после нападения льва

Директор парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков пострадал в результате нападения льва в июне этого года.

Владелец «Тайгана» чудом остался жив после столкновения с хищником — лев повредил мужчине шею, легкое и мыщцы.

«Голоса не было до середины августа, теперь же говорю нормально — тембр прежний. Полноценно работает голова и ноги. Правую руку разрабатываю: она была сильно повреждена, грудная мышца порвана, связки также пострадали», — рассказал Зубков.

Директор парка добавил, что оставшиеся проблемы решаемы. Зубков подчеркнул, что самое главное — то, что он выжил, а шрамы украшают мужчин.

Зубков до 1 марта будет находиться под наблюдением врачей медцентра в Краснодаре. По словам врачей, крымчанин идет на поправку, однако есть нюансы, требующие внимания, сообщает «КП»-Крым».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова вечером 22 июня. Он кормил львов в клетке, когда хищник набросился на него и стал кусать.

Пострадавшего привезли в Белогорскую ЦРБ, откуда хотели санавиацией доставить в республиканскую больницу в Симферополе, однако состояние было крайне тяжелым, и врачи приняли решение оперировать на месте. В результате нападения льва у Олега Зубкова были повреждены трахея, мышцы шеи и большая грудная мышца слева.

Спасла руководителя пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина. По словам очевидцев, лев схватил директора и таскал его по вольеру. Тогда женщина ударила хищника в бок, когда он решил сбежать — кинула в него пластиковый совок и ведро. Животное отбежало, пострадавшего Зубкова оттащил один из очевидцев.

Усыплять хищника не стали, поскольку экспертная комиссия постановила, что поведение хищного зверя соответствует природному инстинкту. Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков сам допустил ошибку, оставшись с хищником наедине. Согласно правилам, сотрудники не могут оставаться в вольере одни.

Владелец парка решил продать льва в другой зоопарк, однако заказов на покупку хищника пока не поступало. Сейчас лев продолжает жить в сафари-парке с остальными животными. Хищник ведет себя как обычно и не проявляет агрессию.

