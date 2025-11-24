Владелец парка «Тайган» в Крыму не смог продать напавшего на него льва

Вечером 22 июня хищник набросился на директора парка Олега Зубкова во время кормления.

Сейчас лев продолжает жить в сафари-парке с остальными животными. По словам владельца «Тайгана», заказов на покупку хищника пока не поступало.

«Я говорил ранее, что мне не очень приятно общаться и смотреть ему в глаза, и поэтому если кто-то будет покупать взрослых молодых львов, то я его отправлю в другой зоопарк», — пояснил Зубков.

Владелец парка отметил, что лев ведет себя как обычно и не проявляет агрессию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова вечером 22 июня. Он кормил львов в клетке, когда хищник набросился на него и стал кусать.

Пострадавшего привезли в Белогорскую ЦРБ, откуда хотели санавиацией доставить в республиканскую больницу в Симферополе, однако состояние было крайне тяжелым, и врачи приняли решение оперировать на месте. В результате нападения льва у Олега Зубкова были повреждены трахея, мышцы шеи и большая грудная мышца слева.

Спасла руководителя пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина. По словам очевидцев, лев схватил директора и таскал его по вольеру. Тогда женщина ударила хищника в бок, когда он решил сбежать — кинула в него пластиковый совок и ведро. Животное отбежало, пострадавшего Зубкова оттащил один из очевидцев.

Усыплять хищника не стали, поскольку экспертная комиссия постановила, что поведение хищного зверя соответствует природному инстинкту. Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков сам допустил ошибку, оставшись с хищником наедине. Согласно правилам, сотрудники не могут оставаться в вольере одни.

Подпишись, здесь всегда интересно.