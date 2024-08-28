Олег Василенко стал новым главным тренером ФК «Черноморец»

О подписании контракта с Олегом Василенко стало официально известно 28 августа.

Руководство «Черноморца» заключило договор с 50-летним специалистом на два года с возможностью продления на год.

«Я рад оказаться в Новороссийске. Это футбольный город. «Черноморец» — клуб, который стремительно развивается и благодарен руководству за оказанное доверие и оперативность», — цитирует Василенко пресс-служба ФК «Черноморец».

Олег Василенко за свою карьеру работал тренером в «Алании», «Факеле», «Мордовии», «Авангарде», «Балтике», «Урале» и сочинской «Жемчужине». Также он был в тренерских штабах «Краснодара» и «Анжи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Черноморец» 26 августа отправил в отставку главного тренера Вадима Гаранина после матча с московским «Торпедо» в Первой лиге.