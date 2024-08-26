ФК «Черноморец» отправил в отставку главного тренера Вадима Гаранина

После матча с московским «Торпедо» руководство новороссийского ФК «Черноморец» объявило об отставке главного тренера клуба Вадима Гаранина.

Информацию о том, что руководство «Черноморца» приняло решение прекратить сотрудничество с Гараниным и его тренерским штабом, разместили на сайте клуба.

«О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время. Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Черноморец».

Вадим Гаранин занимал пост главного тренера «Черноморца» с ноября 2023 года. В РПЛ он работал помощником тренера в ФК «Сочи». В настоящее время ФК «Черноморец» находится на 14-й строчке в турнирной таблице.

Читайте также: Сперцян опроверг информацию о намерении покинуть «Краснодар» до конца лета.