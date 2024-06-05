Олег Кононенко стал первым космонавтом, который провел в космосе 1 тыс. суток

Российский космонавт стал первым человеком в истории, который суммарно провел в околоземном пространстве 1 тыс. суток.

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1 тыс. суток по суммарной длительности космических полетов», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В пятый космический полет Олег Кононенко отправился 15 сентября 2023 года. На Землю Кононенко вернется 23 сентября — по завершению годового полета на МКС его суммарный налет составит 1 тыс. 110 суток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 февраля Олег Кононенко побил рекорд пребывания в космосе кубанского космонавта Падалки — тот за пять миссий с 1998 по 2015 годы провел в космосе суток 11 часов 29 минут 48 секунд.