Олег Дерипаска спрогнозировал, когда может завершиться СВО на Украине

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал грядущее начало работы Всемирного экономического форума в Давосе.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января. Дерипаска, ссылаясь на организаторов, рассказал, что главной темой будут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине.

«США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 2025 года ждать и не придется», — написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Дерипаска отметил, что будет внимательно следить за ключевыми событиями форума в Давосе. Еще одной важной его темой станет мировая экономическая ситуация, обсуждать которую приедут представители западных финансовых компаний и руководители ЦБ разных стран. О международных проблемах поговорят более 40 глав МИД и генсек ООН Антониу Гуттериш, а о европейском будущем президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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